Şiddetli fırtına can aldı! Evinin çatısından kopan parçalar üzerine düştü

Yayınlanma:
Aksaray'da fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları üzerine düşen Meral Tezer hayatını kaybetti.

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına can alacak seviyelere ulaştı. Aksaray'da şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları 65 yaşındaki Meral Tezer'in üzerine düşerek hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde saat 17.30 civarında gerçekleşti.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR ÜZERİNE DÜŞTÜ

Giriş katı restoran olan tek katlı binada meydana gelen olayda, yaz mevsiminde restoranı işleten üç çocuk annesi Meral Tezel, kazlarını kümese kapatmak için bahçeye çıktı.

Bu sırada fırtına nedeniyle uçan çatıdan savrulan parçalar Meral Tezer'in üzerine düştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Meral Tezel, kanlar içinde yere yığılırken durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Tezel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

