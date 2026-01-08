İstanbul'da fırtına kabusu! Deniz feneri yerinden söküldü

İstanbul'da fırtına kabusu! Deniz feneri yerinden söküldü
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sarıyer'de balıkçıların teknelerini bağlamak için kullandığı deniz feneri devrildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gün boyunca kentin birçok yerinden çatı uçması, tekne batması ve insanların vapurlarda mahsur kalmasının arından bu kez de Sarıyer'de balıkçıların teknelerini bağlamak için kullandığı deniz feneri devrildi.

istanbul-sariyerde-firtina-nedeniyle-1105168-328062.jpg

FIRTINA DENİZ FENERİNİ DEVİRDİ

Sabaha karşı Kireçburnu Sahili'nde meydana gelen olayda, balıkçıların teknelerini bağlamak için rıhtım olarak kullandığı deniz feneri, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi.

istanbul-sariyerde-firtina-nedeniyle-1105170-328062.jpg

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

istanbul-sariyerde-firtina-nedeniyle-1105166-328062.jpg

"TEKNELERİ BURAYA BAĞLAMALARI SORUMSUZLUK"

Balıkçıların teknelerini deniz fenerine bağladığını gören Barış Yıldız, "Olayı ilk gören benim, dün bu saatlerde buraya balıkçı tekneleri yanaştı, ip bağladılar fenere. Tahminimce onların rüzgarla birlikte çekmesi ile altındaki zemin esnekleşti. Rüzgarın da etkisiyle devrildi. Sahil boyunca teknelerini bağlayabilecekleri alanları var ama genellikle buraya bağlamaları sorumsuzluk olmuş diye düşünüyorum, 3-4 gündür şiddetli rüzgar var burada. Böyle sorumsuz harekete kalkışmaları kötü oldu bizim için. Çünkü bu fener Kireçburnu’nun simgesi. Devrilme anını görmedim gece saat 03.00 gibi devrilmiş. Sahil Güvenlik geldi, yaralı yok" dedi.

