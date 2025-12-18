Acı haberi alan başsavcı olay yerine gitti!

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Beşgöz Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Şahiner idaresindeki 05 FP 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞSAVCI HABERİ ALINCA OLAY YERİNE GİTTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, henüz bir yıllık avukat olduğu öğrenilen Şahiner’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazanın ardından Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Amasya Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı, genç meslektaşının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Meslektaşımız Erhan Şahiner’i elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Genç, hayat dolu bir arkadaşımızdı. Duruşma için gelirken gerçekleşmiş bir kaza, sözün bittiği yerdeyiz" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahiner’in cenazesi, incelemelerin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili emniyet birimleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.