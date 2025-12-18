Göz gözü görmüyor! Eğitim uçuşları iptal edildi
Çorlu genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar gerilediği bildirildi.
EĞİTİM UÇUŞLARI DURDURULDU, SÜRÜCÜLER UYARILDI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan tüm eğitim uçuşları iptal edildi.
Sisin karayolu ulaşımında da aksamalara yol açması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri stratejik noktalarda önlem aldı. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, ekipler tarafından takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR
Meteorolojik verilere göre, ilçeyi etkisi altına alan yoğun sisin ilerleyen saatlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)