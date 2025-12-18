Göz gözü görmüyor! Eğitim uçuşları iptal edildi

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı’ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar gerilediği bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞLARI DURDURULDU, SÜRÜCÜLER UYARILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan tüm eğitim uçuşları iptal edildi.



Sisin karayolu ulaşımında da aksamalara yol açması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri stratejik noktalarda önlem aldı. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, ekipler tarafından takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

Meteoroloji tahminini açıkladı: Sıcaklık artacak yurda bir damla düşmeyecekMeteoroloji tahminini açıkladı: Sıcaklık artacak yurda bir damla düşmeyecek

SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR

Meteorolojik verilere göre, ilçeyi etkisi altına alan yoğun sisin ilerleyen saatlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

