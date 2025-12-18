Meteoroloji tahminini açıkladı: Sıcaklık artacak yurda bir damla düşmeyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 18 Aralık tarihli hava durumu değerlendirmesine göre, bugün yurt genelinde yağış görülmesi öngörülmüyor. Hava koşulları genel olarak sakin seyredecek.
YURDA BİR DAMLA DÜŞMEYECEK
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, diğer tüm bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacağı bildiriliyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücülerin ve bu duruma karşı dikkatli olması öneriliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar ve rüzgar 'kuvvetli' geliyor!
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerind bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu