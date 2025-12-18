İntihar demişti: Ünlü fenomenin eşi cinayetten gözaltına alındı

Brezilya’da 10. kattan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ülkeyi yasa boğan olay, 29 Kasım 2025 tarihinde meydana geldi. Makyaj, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Maria Katiane Gomes da Silva, yaşadığı apartmanın 10. katındaki balkonundan düşerek can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının cansız bedenini binanın önünde buldu.

"İNTİHAR ETTİ" DEMİŞTİ

Olayın hemen ardından ifadesine başvurulan Maria'nın 40 yaşındaki eşi Alex Leandro Bispo dos Santos, polise verdiği ilk ifadede eşiyle tartıştıklarını ve Maria'nın bu tartışmanın ardından sinir krizi geçirerek intihar ettiğini iddia etti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak polis ekiplerinin apartmandaki güvenlik kameralarını incelemesiyle olayın seyri değişti.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre; Maria Katiane’nin ölümünden sadece dakikalar önce otoparkta ve binanın asansöründe eşinden fiziksel şiddet gördüğü tespit edildi. Kayıtlarda Alex'in, genç kadını darbettiği ve asansörde boğazını sıktığı anlar görüldü.

9 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Maria'nın bu şiddet olayından çok kısa bir süre sonra balkondan düştüğünün belirlenmesi üzerine savcılık harekete geçti. Olaydan 9 gün sonra Alex Leandro Bispo dos Santos, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcılık, dosyanın "kadın cinayeti" kapsamında titizlikle incelendiğini açıkladı.