İntihar demişti: Ünlü fenomenin eşi cinayetten gözaltına alındı

İntihar demişti: Ünlü fenomenin eşi cinayetten gözaltına alındı
Yayınlanma:
Balkondan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. “İntihar etti” diyen eşi Alex Leandro Bispo dos Santos, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Brezilya’da 10. kattan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ülkeyi yasa boğan olay, 29 Kasım 2025 tarihinde meydana geldi. Makyaj, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Maria Katiane Gomes da Silva, yaşadığı apartmanın 10. katındaki balkonundan düşerek can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının cansız bedenini binanın önünde buldu.

maria-katiane-gomes-da-silva-olum.jpg

Matthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandıMatthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandı

"İNTİHAR ETTİ" DEMİŞTİ

Olayın hemen ardından ifadesine başvurulan Maria'nın 40 yaşındaki eşi Alex Leandro Bispo dos Santos, polise verdiği ilk ifadede eşiyle tartıştıklarını ve Maria'nın bu tartışmanın ardından sinir krizi geçirerek intihar ettiğini iddia etti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak polis ekiplerinin apartmandaki güvenlik kameralarını incelemesiyle olayın seyri değişti.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre; Maria Katiane’nin ölümünden sadece dakikalar önce otoparkta ve binanın asansöründe eşinden fiziksel şiddet gördüğü tespit edildi. Kayıtlarda Alex'in, genç kadını darbettiği ve asansörde boğazını sıktığı anlar görüldü.

maria-katiane-gomes-da-silva-esi.webp

9 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Maria'nın bu şiddet olayından çok kısa bir süre sonra balkondan düştüğünün belirlenmesi üzerine savcılık harekete geçti. Olaydan 9 gün sonra Alex Leandro Bispo dos Santos, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcılık, dosyanın "kadın cinayeti" kapsamında titizlikle incelendiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Magazin
Türkan Şoray yıllar sonra geldi
Türkan Şoray yıllar sonra geldi
Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!
Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!