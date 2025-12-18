Matthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandı

Matthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandı
Yayınlanma:
Friends yıldızı Matthew Perry’nin ketamin kaynaklı ölümüne ilişkin davada, doktor Mark Chavez hakkında karar çıktı.

Friends dizisinin unutulmaz yıldızı Matthew Perry'nin aşırı doz ketaminden hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan doktor Mark Chavez hakkında karar verildi.

Duruşmada en çok dikkat çeken detay Chavez'in avukatlarının yaptığı savunma oldu. Avukatlar, müvekkillerinin kariyerinin, mali durumunun ve kamuoyundaki itibarının halihazırda yerle bir olduğunu belirtti.

Avukatlar, tıp lisansı elinden alınan ve saygınlığını yitiren Mark Chavez'in şu anda taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığını açıkladı.

matthew-perry-doktor.jpg

Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştıÜnlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı

EV HAPSİ VERİLDİ

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olarak suçlu bulunan iki doktordan biri olan Mark Chavez, hapis cezasından kurtuldu. 10 yıla kadar hapsi istenen Chavez, mahkeme kararıyla 8 ay ev hapsine mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

Mark Chavez, geçtiğimiz yıl Matthew Perry'nin asıl doktoru Salvador Plasencia'ya ketamin sattığını itiraf etmişti. Savcılar, her iki doktorun da Perry'ye ölümcül dozu bizzat vermediğini ancak ünlü oyuncunun madde bağımlılığı geçmişini bilmelerine rağmen, tıbbi gözetim olmadan bu ilacı sağladıklarını vurguladı.

matthew-perry.webp

"BU APTAL NE KADAR ÖDEYECEK?"

Davanın diğer sanığı Salvador Plasencia ise bu ayın başlarında 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İki doktor arasındaki mesajlaşmalar davada kilit rol oynamıştı.

Plasencia'nın Chavez'e gönderdiği, "Bu aptalın ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum" şeklindeki mesaj, Perry'nin ailesi ve hayranları tarafından büyük tepki çekmişti. Bu ifade, Perry'nin üvey babası Keith Morrison tarafından mahkemeye sunulan mağdur beyanında da özellikle vurgulanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

