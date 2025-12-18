Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı

Hollywood'u sarsan olayda, ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın otopsi raporu yayınlandı. Çiftin cinayete kurban gittiği kesinleşirken, baş şüpheli olarak gözaltına alınan oğulları Nick Reiner ise olaydan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, günlerdir merakla beklenen raporunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Rob Reiner ve Michele Reiner'ın ölüm nedeninin "çok sayıda kesici-delici alet darbesiyle yaralanma" olduğu bildirildi. Adli Tıp raporuyla birlikte çiftin ölümü kayıtlara resmen cinayet olarak geçti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Adli Tıp Kurumu'nun raporu, yönetmenin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın ebeveynlerinin ölümüyle bağlantılı olarak ilk kez mahkemeye çıkmasından sadece saatler sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson, duruşma sonrası basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmasının 7 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu. Jackson, dosyada "son derece karmaşık ve ciddi meselelerin" bulunduğunu vurguladı.

ÖMÜR BOYU HAPİS YA DA İDAM CEZASI

Soruşturmayı yürüten savcılık, Nick Reiner'a "ebeveynlerini öldürdüğü" gerekçesiyle iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltti.

Gözaltında tutulan Reiner'ın, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, 15 Aralık tarihinde evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Polisin yaptığı ilk incelemelerin ardından çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.