Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı

Ünlü çiftin ölüm nedeni açıklandı: Oğulları gözaltına alınmıştı
Yayınlanma:
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın ölüm nedeni resmi olarak açıklandı. Olayın baş şüphelisi olan oğulları Nick Reiner ise iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hollywood'u sarsan olayda, ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın otopsi raporu yayınlandı. Çiftin cinayete kurban gittiği kesinleşirken, baş şüpheli olarak gözaltına alınan oğulları Nick Reiner ise olaydan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, günlerdir merakla beklenen raporunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Rob Reiner ve Michele Reiner'ın ölüm nedeninin "çok sayıda kesici-delici alet darbesiyle yaralanma" olduğu bildirildi. Adli Tıp raporuyla birlikte çiftin ölümü kayıtlara resmen cinayet olarak geçti.

rob-reiner-and-michele.webp

Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konulduÜnlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Adli Tıp Kurumu'nun raporu, yönetmenin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın ebeveynlerinin ölümüyle bağlantılı olarak ilk kez mahkemeye çıkmasından sadece saatler sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson, duruşma sonrası basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmasının 7 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu. Jackson, dosyada "son derece karmaşık ve ciddi meselelerin" bulunduğunu vurguladı.

ÖMÜR BOYU HAPİS YA DA İDAM CEZASI

Soruşturmayı yürüten savcılık, Nick Reiner'a "ebeveynlerini öldürdüğü" gerekçesiyle iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltti.

Gözaltında tutulan Reiner'ın, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

fsgf.jpg

Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldıOscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı

NE OLMUŞTU?

ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, 15 Aralık tarihinde evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Polisin yaptığı ilk incelemelerin ardından çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Magazin
Matthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandı
Matthew Perry'nin ölümüne neden olan doktorun yeni mesleği ortaya çıktı: Cezası açıklandı
Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu
Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu