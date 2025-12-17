Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu

Ünlü sanatçı Cansever kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve cuma günü kemoterapiye başlayacağını duyurdu.

Ünlü Sanatçı Cansever, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan şarkıcı, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle sahnelere bir süre ara vereceğini söyledi.

Canserver, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

yeni-proje-2025-12-17t223931-859.jpg

"CUMA GÜNÜ KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAĞIM"

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi göremeye başladığını, cuma günü de kemoterapiye başlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri.

O yüzden bu açıklamayı yapmak istiyorum.

Çok fazla arayan, yazan var; hepsine tek tek cevap veremiyorum.

Ama her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi.

Cuma günü kemoterapiye başlayacağım.

Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah…

Her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

