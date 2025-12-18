Türkan Şoray yıllar sonra geldi

Mersin'de farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan "İyilik Korosu", "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğini yaptığı koroya, Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan usta oyuncu Türkan Şoray eşlik etti.

Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulan konserde, çeşitli şarkılar seslendirildi.

"O ZAMANDAN BERİ HEP 'TEKRAR GİTSEM' DİYORDUM"

Sahnede bir konuşma yapan Türkan Şoray, Ahmet Baran'ın daveti üzerine etkinliğe katıldığını belirtti.

Organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Şoray, "Yıllar önce buraya gelmiştim. O kadar büyük bir sevgiyle karşılanmıştım ki o zamandan beri hep 'tekrar gitsem' diyordum. Muhteşem bir koro var. Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim. Mersinlilerle birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamındaki konserlerin ardından 2 köy okuluna müzik odası kazandırılması hedefleniyor.