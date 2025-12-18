Türkan Şoray yıllar sonra geldi

Türkan Şoray yıllar sonra geldi
Yayınlanma:
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, yıllar sonra Mersin’e gelerek "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı.

Mersin'de farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan "İyilik Korosu", "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğini yaptığı koroya, Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan usta oyuncu Türkan Şoray eşlik etti.

Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulan konserde, çeşitli şarkılar seslendirildi.

turkan-soray-yillar-sonra-geldi-2-001.jpg

Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!

"O ZAMANDAN BERİ HEP 'TEKRAR GİTSEM' DİYORDUM"

Sahnede bir konuşma yapan Türkan Şoray, Ahmet Baran'ın daveti üzerine etkinliğe katıldığını belirtti.

Organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Şoray, "Yıllar önce buraya gelmiştim. O kadar büyük bir sevgiyle karşılanmıştım ki o zamandan beri hep 'tekrar gitsem' diyordum. Muhteşem bir koro var. Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim. Mersinlilerle birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

turkan-soray-yillar-sonra-geldi-3-001.jpg

Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiasıTuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası

Ankara ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamındaki konserlerin ardından 2 köy okuluna müzik odası kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak:AA

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Magazin
Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!
Afra Saraçoğlu’nu kızdıran soru: Bu çok ayıp bir şey!
Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası
Tuğyan'ın tutuklu kaldığı koğuşta Güllü şarkıları açılıyor iddiası