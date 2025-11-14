31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk!

31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk!
Yayınlanma:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Deniz Güçer’in Başkan Vekili seçilmesiyle, kurum tarihinde ilk kez bir kadın bu göreve getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) yeni dönem başladı. Yapılan Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği görevi için gerçekleştirilen seçimde, Üst Kurul üyelerinden Deniz Güçer RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. Böylece 31 yıllık RTÜK tarihinde ilk kez bir kadın, Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Başkan Vekili seçilen Deniz Güçer, yaptığı açıklamada, “Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün yeni üyeleri Resmî Gazete'deRTÜK'ün yeni üyeleri Resmî Gazete'de

ÜYELER GÖREVE BAŞLADI

Toplantıda ayrıca RTÜK Üyeliğine seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de yeni görevlerine başladı. Uzun yıllar kamuda çalışan Orhan Özdemir, daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

RTÜK’te 25 yıl önce memur olarak çalışmaya başlayan Fatma Çeliker ise farklı idari birimlerde görev yaptıktan sonra, Üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığını yürütüyordu.

Yeni Başkan Vekili ve üyelerin göreve başlamasıyla birlikte, Üst Kurulda ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın üye görev almış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

