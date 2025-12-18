DEM Parti sürecin sonunda ne istediklerini sıraladı

Yayınlanma:
Süreç komisyonuna 99 sayfalık raporunu sunan DEM Parti isteklerini tek tek sıraladı. Öcalan'a "umut hakkı", terör örgütü PKK üyelerinin affedilmesi, Kürtçe'nin TBMM tarafından tanınması gibi taleplerin yer aldığı süreç raporunun detayları ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ve 'umut hakkı' çıkışıyla ile başlayan İmralı süreci, partilerin komisyona sunduğu raporlarla devam ediyor.

AKP süreç raporunu henüz komisyona sunmazken DEM Parti'nin taleplerini sıraladığı raporun detayları ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberinde yer alan talepler Öcalan'a umut hakkı verilmesinden, PKK'lıların affedilmesine Kürtçe'nin resmen tanınarak belediyeler, camiler ve tüm seviyelerde kullanılmasına kadar maddeleri içerdi.

Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu'nun değişmesini de isteyen DEM Parti, Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi'yi de unutmadı.

İşte rapordaki o talepler:

  • Öcalan “Baş muhatap”tır, “Umut Hakkı” yasası çıkarılsın, Öcalan dilediği herkesle görüşsün.

  • Öcalan milyonlarca yurttaş nezdinde siyasi bir özne ve barışın kilit aktörüdür. Öcalan’ın hukuki ve siyasi hakları da tanınsın.

  • Askeri zırhlı araçlar Doğu-G.Doğu’dan geri çekilsin ve koruculuk kalksın, silahları toplansın. Bölgedeki özel harekat birlikleri çekilsin.

  • Belediyeler Kürtçe hizmet versin, trafik işaretleri de Kürtçe olsun. TBMM Kürtçe’yi tanısın.

  • Toplumsal sözleşme aşamasına geçilmesiyle birlikte, geçmişle yüzleşme sağlansın, Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulsun.

  • Açık yaraların kapanması için Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi gibi tarihsel şahsiyetlerin mezar yerleri açıklansın.

  • Hutbeler Kürtçe okunsun, medreseler tanınsın. Kürtçe üniversiteler açılsın.

  • Mahmur halkının (PKK’nın lojistik üssü) geri dönüş hakkı güvence altına alınsın.

  • Demokratik Entegrasyon Yasası’ çıksın. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu değişsin.

  • Merkezi idarenin kayyum atama yetkisi kalksın.

  • Koruculuk sistemi lağvedilsin, korucuların ellerindeki silahlar toplansın.

  • PKK’lılar tahliye edilsin, dağda inenler affedilsin.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

