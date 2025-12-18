DEM Parti sürecin sonunda ne istediklerini sıraladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ve 'umut hakkı' çıkışıyla ile başlayan İmralı süreci, partilerin komisyona sunduğu raporlarla devam ediyor.

AKP süreç raporunu henüz komisyona sunmazken DEM Parti'nin taleplerini sıraladığı raporun detayları ortaya çıktı.

DEM PARTİ SÜRECİN SONUNDA NE İSTEDİKLERİNİ SIRALADI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberinde yer alan talepler Öcalan'a umut hakkı verilmesinden, PKK'lıların affedilmesine Kürtçe'nin resmen tanınarak belediyeler, camiler ve tüm seviyelerde kullanılmasına kadar maddeleri içerdi.

Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu'nun değişmesini de isteyen DEM Parti, Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi'yi de unutmadı.

İşte rapordaki o talepler: