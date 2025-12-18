Uyuşturucu operasyonlarında 1 numara kim? Bir tahmin de Cem Küçük’ten geldi

Yayınlanma:
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün Sercan Yaşar'ın tahliye edilip Ele Rumeysa Cebeci'nin tutuklanması ülke gündeminde ilk sırada. Soruşturmada herkesin tanıdığı bir ismin daha olduğu iddiası Şamil Tayyar tarafından iddia edilmişti. Cem Küçük o kişinin bugün yarın gözaltına alınacağını öne sürdü.

Sosyal medyada fenomen olduğu bilinen Sercan Yaşar’ın gözaltına alınması ve sonrasında yapılan telefon incelemesiyle uyuşturucu operasyonu genişletilmiş, kamuoyunun yakından tanıdığı televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı.

1067738.jpeg

Son olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy da aynı soruşturmada tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilmesinin ardından dün Cebeci de tutuklandı.

1200xauto.jpg

Soruşturma devam ederken AKP'li Şamil Tayyar flaş bir iddia ortaya attı. Tayyar katıldığı TV programında, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır ithamlar bulunan tanıdık bir ismin olduğunu ifade etti:

  • "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor"

OPERASYONLARDA BİR NUMARA KİM?

Uyuşturucu operasyonları devam ederken gözler Şamil Tayyar'ın da iddia ettiği o kişiye çevrildi. 'Bugün-yarın' alınır yorumlarının yapıldığı kişi hakkında bir tahmin de Cem Küçük'ten geldi.

1200xauto-1.jpg

Cem Küçük dün akşam katıldığı yayında Tayyar'ın iddiasını bir adım öteye taşıdı. Cem Küçük, "Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

