AKP'li Tayyar'dan vahim iddia! "Ersoy'dan daha ağır ithamlar olan tanıdık bir isim var"

Yayınlanma:
AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada hakkında Ersoy'dan daha ağır ithamlar bulunan tanıdık bir isim olduğunu açıkladı.

Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberinde uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Ülke gündemini sarsan operasyonda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamındaki en son gelişme ATK'dan gelen rapor oldu. Mehmet Akif Ersoy ile daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği "kan" ve "saç" örneklerinin test sonucu belli oldu. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım diyen Ersoy'un saçından alınan örnekte kokain bulguları tespit edilmişti.

Ersoy, Cebeci, Acet...Ünlü spikerlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

tst1webp-tp56z16eq0ibs8ssilqgvq.webp

ERSOY'DAN DAHA AĞIR İTHAMLAR BULUNAN TANIDIK İSİM...

Soruşturma devam ederken AKP'li Şamil Tayyar flaş bir iddia ortaya attı. Tayyar dün akşam katıldığı canlı yayında, hakkında Ersoy'dan daha ağır ithamlar bulunan tanıdık bir ismin olduğunu ifade etti:

  • "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.
  • Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir. Zaman içinde göreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İklim krizi okyanus yengecini Hatay'a getirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
Yüzlerce kilo eti toprağa gömerek imha ettiler!
