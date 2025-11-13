RTÜK'ün yeni üyeleri Resmî Gazete'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için yeni üye seçimi gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RTÜK'ten Türkiye'nin düşen uçağına ilişkin uyarı

AKP KONTENJANI İÇİN ÜYELER SEÇİLDİ

Resmî Gazete'de yer alan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubuna düşen 2 üyelik için seçim yapıldı.

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

SEÇİM 12 KASIM'DA YAPILDI

TBMM Genel Kurulu'nun 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde gerçekleştirilen oylama sonucunda, RTÜK üyeliklerine AKP kontenjanından Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi. Yeni üyelerin görevlerine Resmî Gazete’deki yayının ardından başlaması bekleniyor.