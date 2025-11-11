RTÜK'ten Türkiye'nin düşen uçağına ilişkin uyarı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'nin askerî kargo uçağına ilişkin TV kanallarına uyarıda bulundu.

Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye geleceği belirtilen kargo uçağı Gürcistan'da düştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şehitlerin olduğunu duyurdu.

Erdoğan, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ise uçakta 20 personelin olduğunu duyurdu.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TV KANALLARINA UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile televizyon kanallarına uyarıda bulundu.

Daniş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir.

Tüm medya kuruluşlarımıza resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir.

RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

