Son dakika | Kargo uçağı Gürcistan'da düştü! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Uçağın dört motorlu turboprop askerî nakliye uçağı Lockheed C-130 Hercules olduğu öğrenildi.

YERLİKAYA GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI İLE TELEFONDAN GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

ALİYEV'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi: Gence'den havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derinden duyduk. Bu zor anlarınızda acınızı paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin!