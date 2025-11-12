RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Yayınlanma:
Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker, (RTÜK) üyeliğine seçildi.

Meclis Genel Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) AKP ve MHP grubuna düşen 2 yeni üyeyi belirlemek için Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından AKP'nin, Genel Kurul gündem ve çalışma takvimine ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeye geçildi.

Oylanıp kabul edilen önergeyle; RTÜK üye seçiminin tamamlanmasıyla Genel Kurul’un kapanmasına karar verildi. Ardından seçimlere geçildi. Seçimler sonucunda; AKP'nin adayı RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir ile MHP'nin adayı RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi.

Son dakika | RTÜK'te başkan değişti!Son dakika | RTÜK'te başkan değişti!

GENEL KURUL KAPANDI

RTÜK üye seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, birleşimi 13 Kasım Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Siyaset
Mustafa Şentop teşhisi koydu: Gençlerin neden evlenemediğini açıkladı!
Mustafa Şentop teşhisi koydu: Gençlerin neden evlenemediğini açıkladı!
Kadıgil: Kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü
Kadıgil: Kadınların yüzde 84'ü o çok savunduğunuz aileniz tarafından öldürüldü