Son dakika | RTÜK'te başkan değişti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in Türk Telekom'un başına getirileceği iddia ediliyor.

Solda eski başkan Ebubekir Şahin

Sağda yeni başkan (eski AKP'li vekil) Mehmet Daniş

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na bugün atandı. Önal'ın atanması bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal bugün Erdoğan'ın kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber tehditlere karşı dirençli, güvenli ve sürdürülebilir bir dijital Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, verinin ve bilginin stratejik bir unsur haline geldiği yeni… — Ümit Önal (@umitonaltr) October 24, 2025

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI: UMARIZ DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜ...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi.



RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi.



RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim.



RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 24, 2025

"RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

YENİ BAŞKAN ESKİ AKP'Lİ VEKİL

RTÜK'te Ebubekir Şahin döneminin sona ermesinin ardından Şahin’in yerine, eski Tarım Bakan Yardımcısı ve AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş geldi.

MEHMET DANİŞ KİMDİR ?

Yeni RTÜK başkanı Mehmet Daniş 22, 23, ve 24’üncü dönem AKP Çanakkale milletvekilliği yaptı. 64 ve 65’inci hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 54 yaşındaki siyasetçi 2021’den beri RTÜK üyesi.