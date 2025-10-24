Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
3 KURUMA YENİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Yayımlanan atama kararlarına göre çeşitli üst düzey kamu kurumlarında atamalar gerçekleşti. Yapılan atamalara göre Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz getirildi.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ YAYIMLANDI

Ayrıca Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için Genel Kurul’un 22 Ekim 2025 tarihli 10’uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

