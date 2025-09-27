AKP'li rektörün dolu kadroya vekil atamaları yine Sayıştay raporuna girdi: Dinlemedi

Eski AKP Konya milletvekili ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu'nun görevi süresince karıştığı skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce görevde yükselme sınavında yazılıdan yüksek alanların sözlüde elendiği, yazılı da düşük alanların sözlüde kazandığı mülakat skandalı ile gündeme gelen Cem Zorlu, bu kez de atama kararları ile ortaya çıktı.

AYM'nin YÖK üyelerinin ve rektör atamalarının anayasaya aykırı olduğuna ilişkin kararına rağmen Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde rektörlüğe devam eden Cem Zorlu'nun usulsüz kararları Sayıştay tarafından ikinci kez belgelendi.

AKP'Lİ REKTÖRÜN DOLU KADROYA VEKİL ATAMALARI YİNE SAYIŞTAY RAPORUNA GİRDİ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Sayıştay denetçilerinin yaptıkları denetimlerde, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde genel sekreter, daire başkanı, şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarına usulüne göre atanmış personelin asıl kadrosu dışında çalıştırılmakta olduğu ve bu personelin kadro görevlerinin ise yine görevlendirme ile başka personel tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Sayıştay raporunda üniversiteye uyarı yapıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Dolu kadro, kadronun halen başka bir memur tarafından kullanılıyor olması hali olup, dolu kadroya vekâlet ancak, kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halinde mümkündür."

DİNLEMEDİ

Sayıştay daha önceki denetim raporlarında da Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Genel Sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya 'tedviren' (geçici - devretmek üzere) Genel Sekreter olarak görevlendirildiğini ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etmiş ve üniversiteyi uyarmıştı.

Sayıştay’ın tüm uyarılarına rağmen üniversitenin vekaleten görevlendirmelerde ısrarcı olduğu son Sayıştay raporuyla da ortaya çıktı.