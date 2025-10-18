Basın İlan'a SETA'dan atama: Abdulkadir Çay Genel Müdür oldu

Basın İlan'a SETA'dan atama: Abdulkadir Çay Genel Müdür oldu
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın görevinden emekliye ayrılması nedeniyle yeni genel müdür belli oldu.

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca trafik kazasında hayatını kaybettiEski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca trafik kazasında hayatını kaybetti

SETA GENEL MÜDÜRÜ ATANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı atadı.

Emekliye ayılan Erkılınç ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile 2019 yılında Genel Müdür Yardımcılığına getirilmiş, 2022 yılında da Erdoğan tarafından Genel Müdürü olarak atanmıştı.

TÜM ATAMALAR SETA'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı getirdi. Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atandı.

Altun, SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Burhanettin Duran da, 2019 yılında "gazetecilerin fişlendiği" eleştirilerine yol açan raporu hazırlayan SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörü'ydü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Siyaset
PES kongresinde Ekrem İmamoğlu vurgusu
PES kongresinde Ekrem İmamoğlu vurgusu
'Yolsuzluk soruşturmalarıyla' ilişkilendirilmişti: Mehmet Uçum'dan açıklama
'Yolsuzluk soruşturmalarıyla' ilişkilendirilmişti: Mehmet Uçum'dan açıklama