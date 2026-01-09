Son Dakika | Uğur Dündar duyurdu: Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun orduevine girişi yasaklandı

Uğur Dündar, Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun orduevine girişinin yasaklandığını duyurdu.

Halktv.com.tr yazarı Gazeteci Uğur Dündar, Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı ve Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu'nun, orduevine girişinin yasaklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KONTROL CİHAZINDAKİ UYARI İLE GİRİŞİNİN YASAKLANDIĞINI ÖĞRENDİ

Uğur Dündar, Babüroğlu'nun 1974 mezunu subayların davetlisi olarak "Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan" konulu konferans için 8 Ocak 2026'da (dün) saat 11.40’ta, Fenerbahçe Orduevi giriş nizamiyesine gittiğini, giriş kartını uzattığında kontrol cihazında, "Girişi yasaktır" uyarısı çıktığını ve böylece orduevine girişinin yasaklandığını öğrendiğini belirtti.

Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı, Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, 1974 mezunu subayların davetlisi olarak, uzmanlık alanına giren “Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan” konulu konferans için 8 Ocak 2026 günü, saat 11.40’ta, Fenerbahçe Orduevi giriş nizamiyesine gitti ve giriş kartını verdi. Ancak kendisine kontrol cihazında, “Girişi yasaktır” uyarısı olduğu söylendi. Ve böylece orduevine girişinin yasaklanmış olduğunu öğrendi. Orduevi personeli de girmesinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yasaklandığı söyledi. Böylece etkinlik iptal edildi. Şoke olan Babüroğlu'na önceden bu konuda herhangi bir tebliğ evrakı ya da mesaj gelmemişti!"

