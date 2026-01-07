Uğur Dündar’dan Adnan Kahveci anısı

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni neslin merhum Adnan Kahveci'yi tanımadığını belirterek, onun dürüstlüğü, çalışma disiplini ve mütevazı yaşamına dair önemli detaylar aktardı. Dündar, Kahveci'nin kendisine "rüşvetçi" iftirası atan bir kişiyle yüzleşmek için bizzat harekete geçtiği tarihi anı tüm detaylarıyla anlattı.

"MEMUR LOJMANINDAN FARKSIZ BİR EVDE YAŞIYORDU"

Adnan Kahveci'yi hayatında tanıdığı en dürüst, en çalışkan ve milletin refahı için sürekli projeler üreten siyasetçilerden biri olarak tanımlayan Dündar, Kahveci'nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde kendisini İstanbul Kartal'daki evinde ağırladığını belirtti. Dündar, Bakan Kahveci'nin yaşadığı evin bir memur lojmanından farksız olduğunu vurgulayarak, onun mütevazı yaşam tarzına dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE YAPILAN "ET İTHALATI" UYARISI

Dündar, paylaşımında Adnan Kahveci'nin vizyoner yönüne de değindi. Kahveci, "Toprak Dede" olarak bilinen Hayrettin Karaca ve bilim insanlarıyla birlikte Anadolu meralarını incelemek üzere yaklaşık 10 gün süren bir kamp programı gerçekleştirmişti.

Uğur Dündar, o incelemeler sonucunda hazırlanan raporun önemini şu sözlerle aktardı:

"Sonunda hayvancılığın geliştirilmesi için meraların ıslah edilmesi gerektiği, aksi takdirde gelecekte bugünkü duruma (et konusunda dışarıya bağımlı hale gelineceğine) düşeceğimizi anlatan bir rapor ortaya çıkmıştı."

makam aracı kullanmayan bakan

Adnan Kahveci'nin "bardaktaki su gibi şeffaf" olduğunu belirten Dündar, merhum bakanın genellikle makam aracı ve şoför kullanmadığını, gideceği yerlere kendi özel aracıyla gittiğini ifade etti. Bu mütevazı tutum, Yalova'da yaşanan o çarpıcı olayda da kendini gösterdi.

YALOVA YOLUNDA BİR YÜZLEŞME

Uğur Dündar, Adnan Kahveci'nin bir gün kendisini arayarak Yalova'da bir şahsın, kendisi hakkında "rüşvet aldığına" dair iftiralar attığını söylediğini aktardı. Kahveci, Dündar'a, "Şimdi Yalova'ya gidip o kişiden bu iftirasının hesabını soracağım. Siz de gelin tanık olun" diyerek davette bulundu.

İkili, yine Kahveci'nin kullandığı özel araçla Yalova'nın yolunu tuttu. Yapılan kısa bir araştırmanın ardından, bakan hakkında iftira atan şahıs bir kahvehanede oyun oynarken bulundu.

Adnan Kahveci vefatının yıldönümünde anıldı

"ANLATSIN BAKALIM KİMDEN RÜŞVET ALMIŞIM?"

Kahveci ve Dündar'ın kahvehaneye girmesiyle birlikte içerideki herkes sustu ve bakanın ne söyleyeceğini beklemeye başladı. Dündar, o anları şu ifadelerle anlattı:

"Adnan Bey, yüksek tondan bir sesle 'Bu kişi benim rüşvet aldığımı söylüyormuş. Şimdi anlatsın bakalım, kimden rüşvet almışım?' dedi. Adam sapsarı kesilmişti, korkudan titriyordu. Adam başına geleceği anlamış gibi titremeye başladı."

Bakanın tavrı karşısında korkan şahıs, kekeleyerek iddialarını geri aldı. Şahsın, "Ben asla böyle bir şey söylemedim. Sadece sizi eleştirdim. Siz çok dürüst bir siyasetçisiniz. Yine de bir hatam olduysa affedin. Bir daha asla aleyhinizde konuşmayacağım. Yemin ediyorum" diyerek özür dilediği belirtildi.

Dündar, kahvehaneden ayrıldıkları sırada vatandaşların Bakan Adnan Kahveci'yi ayakta alkışladığını kaydetti.

"DÜNYADAN TERTEMİZ BİR ADNAN KAHVECİ GEÇTİ"

Usta gazeteci paylaşımını, Türkiye'nin böyle siyasetçiler de gördüğünü hatırlatarak, "Bu dünyadan tertemiz bir Adnan Kahveci geçti. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde yatsın" temennisiyle sonlandırdı.