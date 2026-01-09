Akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluk itirazı reddedildi

Akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluk itirazı reddedildi
Yayınlanma:
Mizah dergisi LeMan'ın İstanbul Beyoğlu'ndaki binasına düzenlenen saldırıya tepki gösterdikten sonra tutuklanan akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

LeMan Dergisi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki binasına düzenlenen saldırıya gösterdiği tepkinin ardından tutuklanan akademisyenin itirazını değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklanan Aydemir’in tutukluluğunu “usul ve yasaya uygun” buldu.

İLK DURUŞMA 12 ŞUBAT'TA

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; mahkeme kararında “mevcut delil durumu, tutuklama nedenlerinin varlığı” gerekçe gösterilerek “tutuklamada kararında isabetsizliğin bulunmadığı” aktarıldı. Aydemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Şubat’ta saat 11.00’de görülecek.

akademisyen-aydemirin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi.webp
Akademisyen Aslı Aydemir

Leman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliyeLeman karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, 4 Temmuz’da tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iki iddianameyi savcısına iade etmişti. Hazırlanan ve kabul edilen üçüncü iddianamede Aydemir’in “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki Büro Amir Yardımcısı Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı belirtilirken Mustafa Ö.’nün Aydemir’den şikâyetçi olduğu da ifade edilmişti.

İddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Türkiye
Son Dakika | Uğur Dündar duyurdu: Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun orduevine girişi yasaklandı
Son Dakika | Uğur Dündar duyurdu: Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun orduevine girişi yasaklandı
Yönetmen Seren Yüce'ye saldırıda '55 plaka' detayı: 'Senaryo yazıyorum' diyerek adresini öğrenmiş
Yönetmen Seren Yüce'ye saldırıda '55 plaka' detayı: 'Senaryo yazıyorum' diyerek adresini öğrenmiş