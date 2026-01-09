Akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluk itirazı reddedildi

Akademisyen Aslı Aydemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

LeMan Dergisi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki binasına düzenlenen saldırıya gösterdiği tepkinin ardından tutuklanan akademisyenin itirazını değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklanan Aydemir’in tutukluluğunu “usul ve yasaya uygun” buldu.

İLK DURUŞMA 12 ŞUBAT'TA

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; mahkeme kararında “mevcut delil durumu, tutuklama nedenlerinin varlığı” gerekçe gösterilerek “tutuklamada kararında isabetsizliğin bulunmadığı” aktarıldı. Aydemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Şubat’ta saat 11.00’de görülecek.

Akademisyen Aslı Aydemir

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, 4 Temmuz’da tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iki iddianameyi savcısına iade etmişti. Hazırlanan ve kabul edilen üçüncü iddianamede Aydemir’in “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki Büro Amir Yardımcısı Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı belirtilirken Mustafa Ö.’nün Aydemir’den şikâyetçi olduğu da ifade edilmişti.

İddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer almıştı.