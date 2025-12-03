Ünlü oyuncu 7 ay sonra yıkıldı: İkinci kez kansere yakalandı

Full House dizisinde canlandırdığı "Joey Amca" karakteriyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Dave Coulier'in zor günler geçirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl 3. evre lenf kanseri teşhisi konulan ve gördüğü yoğun kemoterapi tedavisinin ardından kanseri yendiğini açıklayan Coulier, hayranlarını üzen bir haber verdi.

RUTİN KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

NBC'de yayınlanan 'Today' programına katılan ünlü oyuncu, lenf kanserinden kurtulduğunu duyurduktan 7 ay sonra bu kez dil kanserine yakalandığını açıkladı. Coulier, hastalığın rutin bir kontrol sırasında fark edildiğini belirtti.

Doktorlarına bu durumun önceki hastalığıyla bir ilgisi olup olmadığını sorduğunu söyleyen oyuncu, "Doktorlar bunun önceki kanserimle tamamen ilgisiz, bambaşka bir durum olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

SEBEBİ 30 YIL ÖNCEKİ VİRÜS OLABİLİR

Coulier, hastalığın sebebine dair doktorların yaptığı açıklamayı da paylaştı.

Doktorların, kanserin 30 yıl önce kapılmış olabilecek bir HPV virüsünden kaynaklanabileceğini belirttiklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Birçok insan HPV virüsünü taşıyor ancak doktorlar bendeki virüsün aktif hale gelerek karsinoma dönüştüğünü belirtti" dedi.

"İKİNCİ SEFERDE DE HAYATIMI ERKEN TEŞHİS KURTARDI"

Hastalığın tedavi edilebilirliğinin yüzde 90 oranında olduğunu belirten Dave Coulier, hemen tedaviye başladığını duyurdu.

31 Aralık'a kadar sürecek olan 35 seanslık bir tedavi göreceğini söyleyen ünlü oyuncu, sevenlerine uyarıda bulundu: