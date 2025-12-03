Tuğba Özerk: Biz engel tanımıyoruz

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra Çankır ile 8 otizmli ve 2 görme engelli bireyden oluşan 'Bizim Orkestra' ile birlikte konser verdi.

Konserde 'Bizim Orkestra' ekibine, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası da eşlik etti. Orkestrayı Şef Atay Bağcı yönetti. Konser, kasik müzikte Bach ve Mozart gibi büyük bestecilerin eserleriyle başlayıp, ardından geleneksel müzik dokusunu temsil eden Tanburi Cemil Bey'in Ferahfeza Saz Semaisi ile sürdü.

Ardından Bizim Orkestra'nın üyeleri, Tuğba Özerk’in şarkılarını sanatçı ile birlikte grup olarak söyledi. Ayrıca konserde hafızalarda yer etmiş nostaljik şarkılar da seslendirildi.

Çoğunluğu absolut (kusursuz) kulak olan öğrenciler ve Tuğba Özerk, çaldıkları ve söyledikleri her parçada seyircilerden büyük alkış topladı.

"TOPLUMSAL OLARAK YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEY"

Tuğba Özerk, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: