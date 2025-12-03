Tuğba Özerk: Biz engel tanımıyoruz

Tuğba Özerk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle üstün yetenekli ve özel gereksinimli öğrencilerden oluşan 'Bizim Orkestra' ile birlikte farkındalık konseri verdi. Ünlü şarkıcı, "Engel kalplerde olmasın yeter ki yoksa biz engel tanımıyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra Çankır ile 8 otizmli ve 2 görme engelli bireyden oluşan 'Bizim Orkestra' ile birlikte konser verdi.

Konserde 'Bizim Orkestra' ekibine, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası da eşlik etti. Orkestrayı Şef Atay Bağcı yönetti. Konser, kasik müzikte Bach ve Mozart gibi büyük bestecilerin eserleriyle başlayıp, ardından geleneksel müzik dokusunu temsil eden Tanburi Cemil Bey'in Ferahfeza Saz Semaisi ile sürdü.

tugba-ozerk-biz-engel-tanimiyoruz-3.jpg

Ardından Bizim Orkestra'nın üyeleri, Tuğba Özerk’in şarkılarını sanatçı ile birlikte grup olarak söyledi. Ayrıca konserde hafızalarda yer etmiş nostaljik şarkılar da seslendirildi.

Çoğunluğu absolut (kusursuz) kulak olan öğrenciler ve Tuğba Özerk, çaldıkları ve söyledikleri her parçada seyircilerden büyük alkış topladı.

tugba-ozerk-biz-engel-tanimiyoruz-7.jpg

"TOPLUMSAL OLARAK YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEY"

Tuğba Özerk, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte ağladık, güldük, sohbetler ettik. Benim için çok kıymetli bu desteği verebiliyor olmak. Sesimle bir şekilde katkı olmak inanılmaz kıymetli. Engel kalplerde olmasın yeter ki yoksa biz engel tanımıyoruz. Onlara sahneyi bırakıp, onları daha da hayatın içerisinde tutunur vaziyette göstermek ve onlarla birlikte hissetmek çok güzel. Çocuklar zaten çok tatlılar ve çok da yetenekliler. Dolayısıyla hiç zorlanmadık. Birbirimizi de çok sevdik. Burada önemli olan birlikte bir şey yapıyor olmak. Yanlış girdi çıktısı falan; bunların hiçbirisi önemli değil. Birbirimize destek olalım. Hayatın içinde olmalarına katkı sağlayalım hep beraber. Bence bu toplumsal olarak yapılması gereken bir şey."

