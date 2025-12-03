Murat Cemcir için hastaneden yeni açıklama

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde 49 yaşındaki ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği tespit edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden yapılan son açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.