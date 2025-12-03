Murat Cemcir için hastaneden yeni açıklama

Murat Cemcir için hastaneden yeni açıklama
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıkarıldı. Hastaneden, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde 49 yaşındaki ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği tespit edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden yapılan son açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

murat-cemcir.webp

Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladıKanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı

"GENEL SAĞLIK DURUMU STABİL OLUP, İYİYE GİTMEKTEDİR"

Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:DHA

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Magazin
Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı
Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı
Dev holdingin mirasçısı 58 milyon dolara haklarından feragat etmiş! Anlaşma ortaya çıktı
Dev holdingin mirasçısı 58 milyon dolara haklarından feragat etmiş! Anlaşma ortaya çıktı