Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma:
8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan şarkıcı Soner Olgun, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecine başlayan şarkıcı Soner Olgun, hastalıkla mücadelesindeki son durumu paylaştı. Şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi seanslarını tamamladığını açıkladı.

soner-olgun.webp

"DOKTORLARIM KARAR VERECEK"

Ameliyat olduğunu ve ardından gelen tedavi prosedürlerini tamamladığını belirten Soner Olgun, sürecin nasıl ilerleyeceğine doktorlarının karar vereceğini söyledi. Olgun, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek."

soner-olgun.jpg

"ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Hastalık sürecinde moralini yüksek tuttuğunu ve kendisini iyi hissettiğini dile getiren Olgun, bu süreçte sahne ve stüdyo çalışmalarına ara vermediğini belirtti. Hayranlarına yeni şarkı müjdesi de veren Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

