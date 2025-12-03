Dev holdingin mirasçısı 58 milyon dolara haklarından feragat etmiş! Anlaşma ortaya çıktı

Enka Holding'in 2018 yılında vefat eden onursal başkanı Şarık Tara'nın ölümünün ardından başlayan miras tespit davası, gizli bir anlaşmayı ortaya çıkardı. Şarık Tara'ya yıllar sonra babalık davası açan Ali Melih Tara'nın, miras hakkından vazgeçmek için babasıyla yüklü bir meblağ karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Şarık Tara ile annesi Feriha Nesrin'in birlikteliğinden 1981 yılında dünyaya gelen Ali Melih Nurluel, annesinin o dönem Burhan Nurluel ile evli olması ve Şarık Tara'nın da Lale Tara ile evli olması nedeniyle nüfusa 'Nurluel' soyadıyla kaydedilmişti.

Yıllar sonra gerçek babasının Şarık Tara olduğunu iddia ederek İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvuran Ali Melih, hukuk mücadelesi başlattı. Dava süreci devam ederken Şarık Tara, 2018 yılında hayatını kaybetti. Mahkeme kararıyla Şarık Tara'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alındı. Yapılan testler sonucunda Ali Melih'in, Şarık Tara'nın biyolojik oğlu olduğu ispatlandı ve mahkeme babalığa hükmetti.

Şarık Tara

İSVİÇRE'DE GİZLİ ANLAŞMA: 58 MİLYON DOLAR

Babalık davasının sonuçlanmasının ardından gözler mirasa çevrilmişken, Sabah'tan Atakan Yılmaz'ın haberine göre, Şarık Tara'nın henüz hayattayken 2014 yılında İsviçre'de yaşayan oğlu Ali Melih ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten mirastan vazgeçmesini istedi. Taraflar arasında yapılan anlaşma sonucunda Ali Melih, babasından aldığı 58 milyon dolar karşılığında mirastan feragat ettiğine dair bir sözleşme imzaladı.

Ali Melih Tara

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Ali Melih Tara, geçtiğimiz yıl Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak babasının mal varlığının tespiti için dava açtı. Ancak Tara ailesi ve avukatları, mahkemeye 2014 yılında yapılan o "feragatnameyi" sundu.

Dosyayı inceleyen ve tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, geçtiğimiz günlerde kararını verdi. Mahkeme, Ali Melih Tara'nın babasıyla 2014 yılında yaptığı ve 58 milyon dolar alarak mirastan feragat ettiğini içeren belgeyi gerekçe göstererek, mal varlığı tespiti davasını reddetti.