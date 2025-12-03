Burcu Özberk acı haberi verdi

Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Burcu Özberk, "ailemizin çınarını kaybettik" diyerek acı haberi verdi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, aldığı acı haberle sarsıldı. Rol aldığı Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez hayranlarını üzen bir paylaşımla gündeme geldi.

Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın hayatını kaybettiğini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sosyal medya hesabından dedesinin siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Burcu Özberk, paylaşımına eklediği notla acısını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Evrim Akın ve Asena Keskinci tartışmasına Belçim Bilgin de dahil oldu! "Yanına kalmasın"Evrim Akın ve Asena Keskinci tartışmasına Belçim Bilgin de dahil oldu! "Yanına kalmasın"

CENAZE BİLGİLERİ

Paylaşımında cenaze bilgilerine de yer veren Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesinin 3 Aralık tarihinde (bugün) öğle namazına müteakip Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

