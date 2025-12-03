Evrim Akın ve Asena Keskinci tartışmasına Belçim Bilgin de dahil oldu! "Yanına kalmasın"

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın tarafından şiddet gördüğünü, zorbalandığını ve anne-babasının boşanmasında onun payı olduğunu iddia etmişti.

İddiaların ardından Evrim Akın ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" diyerek kendisine yönelik suçlamaları reddetmişti.

Oya Başar ve Gül Onat Akın'ı savunurken, Alemin Kralı dizisinde Akın ile rol alan Zeynep Gülmez, Yağmur Ün ve Bez Bebek'in set ekibinden bazı isimler ise Keskinci'nin yanında durmuştu.

Son günlerde gündemi sarsan olayla ilgili bir yorum da ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den geldi.

"BİRİLERİ BİR ŞEYLER YAPTIĞI ZAMAN KİMSENİN YANINA KALMASIN"

Adile filminin özel gösterimine katılan Belçim Bilgin, Bağlantı Hatası adlı filmde anne-kız rolünü paylaştığı Asena Keskinci'nin iddiaları hakkında konuştu:

"Asena'nın hikayesini takip ediyoruz biz anne-kız oynadığımız için. Açıkçası hani hiçbir tarafı suçlamak değil, öznelerin dışında bir yorum yapacağım. Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Ben Asena'yı, incitilmiş tarafından konuşurken gerçekçi olduğunu hissettiğim bir yerden duydum.

"GERÇEKTEN İNCİNMİŞTİR GİBİ HİSSEDİYORUM"