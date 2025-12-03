Evrim Akın ve Asena Keskinci tartışmasına Belçim Bilgin de dahil oldu! "Yanına kalmasın"

Yayınlanma:
Asena Keskinci'nin Evrim Akın'a yönelik suçlamalarının ardından sanat dünyası ikiye bölünürken, tartışmaya katılan son isim ünlü oyuncu Belçim Bilgin oldu.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın tarafından şiddet gördüğünü, zorbalandığını ve anne-babasının boşanmasında onun payı olduğunu iddia etmişti.

İddiaların ardından Evrim Akın ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" diyerek kendisine yönelik suçlamaları reddetmişti.

evrim-akin-asena.jpg

Evrim Akın iddialara ağlayarak yanıt verdi: Oturduğum koltuktan kalkamıyorumEvrim Akın iddialara ağlayarak yanıt verdi: Oturduğum koltuktan kalkamıyorum

Oya Başar ve Gül Onat Akın'ı savunurken, Alemin Kralı dizisinde Akın ile rol alan Zeynep Gülmez, Yağmur Ün ve Bez Bebek'in set ekibinden bazı isimler ise Keskinci'nin yanında durmuştu.

Son günlerde gündemi sarsan olayla ilgili bir yorum da ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den geldi.

"BİRİLERİ BİR ŞEYLER YAPTIĞI ZAMAN KİMSENİN YANINA KALMASIN"

Adile filminin özel gösterimine katılan Belçim Bilgin, Bağlantı Hatası adlı filmde anne-kız rolünü paylaştığı Asena Keskinci'nin iddiaları hakkında konuştu:

"Asena'nın hikayesini takip ediyoruz biz anne-kız oynadığımız için. Açıkçası hani hiçbir tarafı suçlamak değil, öznelerin dışında bir yorum yapacağım. Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Ben Asena'yı, incitilmiş tarafından konuşurken gerçekçi olduğunu hissettiğim bir yerden duydum.

belcim-bilgin-asena-keskinci.jpg

Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"

"GERÇEKTEN İNCİNMİŞTİR GİBİ HİSSEDİYORUM"

Öte yandan Evrim, hepimizin çok tatlı bir karakteri ve hep onu böyle o televizyon mesafesinden tanıyorum ama enerjisi bize hep çok güzel geçmiş bir kadın oyuncu. Ama küçücük bir kız çocuğuna, hani bir şekilde onda iz bırakacak... Belki şimdi böyle bir yaşta yapılsa öyle bir iz bırakacak olan bir durum olmayabilir ama bir şey varsa, orada gerçekten incinmiştir gibi hissediyorum; Asena'yı tanıdığım için."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Magazin
Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı
Kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı
Dev holdingin mirasçısı 58 milyon dolara haklarından feragat etmiş! Anlaşma ortaya çıktı
Dev holdingin mirasçısı 58 milyon dolara haklarından feragat etmiş! Anlaşma ortaya çıktı
Burcu Özberk acı haberi verdi
Burcu Özberk acı haberi verdi