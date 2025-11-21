Evrim Akın'a bir suçlama daha! "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"

Asena Keskinci "Bez Bebek" setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Keskinci'nin bu iddiasının ardından dizinin görüntü yönetmeni de "Rızkımla oynayanlarda başroldesin" diyerek Akın'a tepki gösterdi.

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Keskinci, Evrim Akın'ın annesi ve babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Evrim Akın ise söz konusu iddiaları reddetti. Güray Keskinci ile olan ilişkisinin son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğunu vurgulayarak yasal yollara başvuracağını belirtti.

"SANA HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM ÖLENE KADAR!"

Keskinci'nin iddiasının ardından dizinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yiğit, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi. İlahî adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

