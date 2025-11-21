Gündemi sarsan Evrim Akın iddiasında açıklamaların ardı arkası kesilmiyor

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Keskinci, Evrim Akın'ın annesi ve babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Evrim Akın şiddet iddialarına yanıt verdi: Asena Keskinci'nin babasıyla arasındaki ilişkiyi açıkladı

EVRİM AKIN İDDİALARI REDDETTİ

Bu iddianın ardından açıklama yapan Evrim Akın ise söz konusu iddiaları reddederek, "Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır" demişti. Akın'ın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Keskinci'nin babasıyla ilişkisine dair ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir."

Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

"BEN DAHİL KAÇ KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİ"

Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşerken, ‘Bez Bebek’ dizisi setinde makyöz olarak çalışan Arzu Yurter’den, Asena Keskinci’ye destek geldi.

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Aleyna Eroğlu, annesinin o dizi setinde makyöz olduğunu söyleyerek Asena Keskinci'yi doğrulamıştı. Aleyna Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Evrim Akın için, "Ben dahil kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar." dedi.

"ÜZDÜĞÜNÜZ KADINLARIN ÇOCUKLARI GÜN GELİR SİZİNLE YÜZLEŞİR"

Annesinin bu açıklamasını paylaşan Aleyna Eroğlu ise, Asena Keskinci'ye desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Arkadaşlar gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması gibi bir durum var. Asena doğruyu söylüyor. Sonuna kadar arkasındayım. Çünkü bende anneme yapılanları unutmadım. Annem sesini çıkardı diye işinden ettiniz biz bunları unutmadık zamanı bekledik. Hiç mi size söylemediler üzdüğünüz kadınların çocukları gün gelir sizinle yüzleşir diye... Yürü Asena arkandayım."

ZEYNEP GÜLMEZ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Evrim Akın'la bir dönem ‘Alemin Kıralı’ dizisinde birlikte rol alan oyuncu Zeynep Gülmez de sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Gülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte."

"BAZI YÜZLER ZAMANLA DEĞİŞMEZ; SADECE MASKELERİ DÜŞER."

Alemin Kralı dizisinin bir başka oyuncusu Yağmur Ün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık.

Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi.

Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer."