Evrim Akın şiddet iddialarına yanıt verdi: Asena Keskinci'nin babasıyla arasındaki ilişkiyi açıkladı

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.

Keskinci, Evrim Akın'ın annesiyle babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Evrim Akın'ın, bu açıklamadan saatler önce Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile bir video paylaştığı ortaya çıktı.

"HAYAL ÜRÜNÜ VE GERÇEK DIŞIDIR"

Asena Keskinci’nin iddiaları sonrası, Evrim Akın cephesinden avukatı aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.

"SON 3 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE SEVGİ VE SAYGIYA DAYANAN BİR BİRLİKTELİK MEVCUT"

Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

