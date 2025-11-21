Evrim Akın iddiaları ortalığı karıştırdı: Ünlü oyuncudan Akın'a destek geldi

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü ileri sürmüş ve Akın'ın annesi ile babasının ayrılığında rol üstlendiğini iddia ederek, "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

EVRİM AKIN İDDİALARI 'HAYAL ÜRÜNÜ' DİYEREK REDDETTİ

Evrim Akın ise söz konusu iddiaları reddetti. Güray Keskinci ile olan ilişkisinin son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğu vurgulanarak yasal yollara başvuracağını belirtti.

Gündemi sarsan Evrim Akın iddiasında açıklamaların ardı arkası kesilmiyor

GÜL ONAT'TAN EVRİM AKIN'A DESTEK

Bu açıklamaların ardından, ünlü oyuncu Gül Onat'tan Evrim Akın'a destek geldi. Birlikte çekilmiş eski bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Onat, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Evrim'in sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Köstebekgiller Sihirli Orman filminde çalıştım. Son derece ılımlı, keyifli bir çalışmaydı. Asena kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba?, Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor, vicdan diyorum. Vicdan ve Allah korkusu..."

Evrim Akın, kendisine destek veren Onat'ın paylaşımını beğendi.