Volkan Konak'ın eşi binleri ağlattı! "Sensizlik büyük mesele Volkan’ım"

Yayınlanma:
31 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan ani ölümün ardından gözlerden uzak bir yaşam süren eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

"SENSİZLİK BÜYÜK MESELE..."

Eşinin vefatından sonra kameralardan uzak duran Selma Konak, Volkan Konak'ın şarkı söylediği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Selma Konak'ın videonun altına düştüğü, "Sensizlik büyük mesele Volkan’ım" notu ise görenleri ağlattı.

Sanatçının hayranları, Selma Konak'a destek mesajları yağdırarak acısını paylaştı.

Türkiye Güllü'yü Amerika bu cinayeti konuşuyor: Ünlü çifti oğulları mı öldürdü?Türkiye Güllü'yü Amerika bu cinayeti konuşuyor: Ünlü çifti oğulları mı öldürdü?

1992 yılında sade bir törenle dünyaevine giren Volkan ve Selma Konak çifti, sanat dünyasının örnek birliktelikleri arasında gösteriliyordu.

Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocukları bulunan çift, evliliklerinin 30. yılına özel olarak 2023 yılında küçük bir kır düğünüyle nikah tazelemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

