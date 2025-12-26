Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir paylaşımı! Böyle seslendi

Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir paylaşımı! Böyle seslendi
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ve uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den, hayranlarını heyecanlandıran bir kare geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’in 32. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEP YANIMDAYDIN, HEP YANINDAYIM"

Birlikte oldukları siyah-beyaz bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, altına düştüğü notla dikkat çekti. Sevgilisine "kral" diye seslenen ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki doğdun kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım..."

Paylaşımında Mert Demir’in "Hiçbir Işık Yok" adlı şarkısına da yer veren Sarıkaya’nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

