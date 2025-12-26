Ebru Gündeş konserine ünlü akını! Kubilay Aka'nın aracı dikkat çekti

Ebru Gündeş, konser serisinin ikinci gününde bir kez daha hayranlarıyla buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, Ebru Gündeş’i izlemeye gelenler arasında İbrahim Kutluay, Semicenk, Enis Arıkan, Şükran Ovalı, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka gibi isimler yer aldı.

5 MİLYONLUK ÖZEL PLAKALI ARAÇ

Geceye sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile katılan Kubilay Aka, yaklaşık 5 milyon TL değerinde, soy isminin yazdığı özel plakalı yeni aracıyla konser alanına geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, muhabirlerin yeni aracına dair tebriklerini kabul eden Aka, "Teşekkür ederim, konsere geç kaldık, içeri geçmemiz lazım" diyerek hızla konser salonuna giriş yaptı.

ŞÜKRAN OVALI: "O AN FARK EDİLMEDİ"

Konsere yakın arkadaşı Enis Arıkan ile gelen Şükran Ovalı, Ebru Gündeş'i ilk kez canlı dinleyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde Sinem Ünsal’ın elinden tutarak destek olmasıyla ilgili konuşan Ovalı, "O an telaştan pek fark edilmedi, kameraların bizi çektiğini bile bilmiyordum. Meslektaşıma seve seve yardım ettim, çok mutluyum" dedi.

Konseri izleyenler arasında yer alan Semicenk ise yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını müjdeledi. 2026 yılına dair dileklerini paylaşan şarkıcı, "Umarım iş anlamında her şey yolunda gider" ifadelerini kullandı.