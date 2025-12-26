Kayahan'ın köşkü rekor fiyata satışa çıkarıldı

Türk müziğinin efsane isimlerinden merhum sanatçı Kayahan’ın Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan "Gönül Köşkü" satışa çıkarıldı.

3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının, birçok unutulmaz eserine imza attığı mülk için istenen bedel ise dudak uçuklattı. Köşkün satış fiyatı tam 130 milyon TL olarak belirlendi.

1609 METREKARELİK ARAZİDE YER ALIYOR

Toplamda 1609 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde konumlanan Gönül Köşkü, beş bitişik evden oluşan bir yapıya sahip.

Her biri 5 oda ve 1 salondan oluşan bu evlerin bulunduğu köşk; yüzme havuzu, peyzajı ve deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

66 yaşında hayatını kaybeden Kayahan, müzik dünyasına 13 kaset, çok sayıda CD ve 45’lik plak ile iz bıraktı.