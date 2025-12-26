Kayahan'ın köşkü rekor fiyata satışa çıkarıldı

Kayahan'ın köşkü rekor fiyata satışa çıkarıldı
Yayınlanma:
Merhum sanatçı Kayahan’ın yıllarca yaşadığı ve eserlerini bestelediği Gönül Köşkü, rekor fiyatla satışa çıkarıldı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden merhum sanatçı Kayahan’ın Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan "Gönül Köşkü" satışa çıkarıldı.

3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının, birçok unutulmaz eserine imza attığı mülk için istenen bedel ise dudak uçuklattı. Köşkün satış fiyatı tam 130 milyon TL olarak belirlendi.

kayahanin-kosku-rekor-fiyata-satisa-cikarildi-5.jpg

Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattıSet emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı

1609 METREKARELİK ARAZİDE YER ALIYOR

Toplamda 1609 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde konumlanan Gönül Köşkü, beş bitişik evden oluşan bir yapıya sahip.

Her biri 5 oda ve 1 salondan oluşan bu evlerin bulunduğu köşk; yüzme havuzu, peyzajı ve deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

kayahanin-kosku-rekor-fiyata-satisa-cikarildi-1.jpg

Pelin Akil o soruyu es geçti: Kesinlikle konuşmayacağım!Pelin Akil o soruyu es geçti: Kesinlikle konuşmayacağım!

66 yaşında hayatını kaybeden Kayahan, müzik dünyasına 13 kaset, çok sayıda CD ve 45’lik plak ile iz bıraktı.

Kaynak:DHA

Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Magazin
Ebru Gündeş konserine ünlü akını! Kubilay Aka'nın aracı dikkat çekti
Ebru Gündeş konserine ünlü akını! Kubilay Aka'nın aracı dikkat çekti
Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı
Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı