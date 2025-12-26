Pelin Akil o soruyu es geçti: Kesinlikle konuşmayacağım!

Spora giderken görüntülenen ünlü oyuncu Pelin Akil, muhabirlerin yönelttiği bir soruyu es geçti. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirten Akil, "Bu konuda kesinlikle konuşmayacağım" dedi.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Etiler’de bir spor salonuna girerken görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Akil, "Spora geldim, biraz da geç kaldım. Hocam bekliyor" diyerek ayaküstü soruları yanıtladı.

O SORU YANITSIZ KALDI

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evliliğini noktaladığını aylar önce duyurmuş ancak "resmi olarak boşanmadıkları" yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, muhabirlerin "Resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?" sorusunu duyan Akil, "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi. Israr üzerine ise "Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmayacağım" diyerek iddiaları cevapsız bıraktı.

"TÜRKAN ŞORAY KANUNUM YOKTUR"

Kariyerine dair de açıklamalarda bulunan Pelin Akil, yeni projeler için teklifler aldığını belirtti. Oyunculukta keskin sınırları olup olmadığı sorulması üzerine Akil, şöyle dedi:

"Ben rolün bütününe bakarım. Kötü bir amaca hizmet ediyorsa oynamam ama katı kurallarım yoktur. Ben rolüm neyi gerektiriyorsa oynarım. Oyuncuyum ben. Türkan Şoray kanunum yoktur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

