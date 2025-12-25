Gülben Ergen 60’ıncı anaokulunu açtı

Gülben Ergen 60’ıncı anaokulunu açtı
Yayınlanma:
Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 60. anaokulunu Adıyaman'da açtı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin son durağı Adıyaman oldu.

Dernek, Adıyaman’a kazandırılan 3. anaokulunun açılışını gerçekleştirirken, bu okul aynı zamanda derneğin Türkiye genelinde açtığı 60. anaokulu olarak kayıtlara geçti.

gulben-ergen-60inci-anaokulunu-acti-2.jpeg

Düzenlenen törene, Gülben Ergen'in yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekili Mustafa Alkayış ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

TUTDERE: "EN BÜYÜK TESELLİ VE UMUT KAYNAĞIDIR"

Açılışın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Adıyaman’ımızda çok özel bir heyecanı paylaştık. Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin katkılarıyla şehrimize kazandırılan 3. anaokulumuzun açılışını gerçekleştirdik.

gulben-ergen-60inci-anaokulunu-acti-4.jpeg

Yaşadığımız zor günlerin ardından evlatlarımızın o neşeli seslerinin bu sınıflarda yankılanacak olması, bizler için en büyük teselli ve umut kaynağıdır.

Şehrimizin çocuklarına bu güzel yuvayı armağan eden Sayın Gülben Ergen’e ve emeği geçen herkese tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

