1 dakikalık rol için 350 bin dolar aldı
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Claudia Schiffer, bir filmde yalnızca 60 saniyelik rolüyle dudak uçuklatan bir kazanç elde etti.

Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Claudia Schiffer, sinema tarihinin en kısa ama en kazançlı performanslarından birine imza attı.

55 yaşındaki Schiffer, bir filmde sadece 60 saniye boy göstererek tam 350 bin dolar kazandı.

SANİYE BAŞINA KAZANCI ŞOK ETTİ

Vogue dergisinin aktardığı bilgilere göre, Schiffer’ın bu kısa süreli performansı, saniye bazında hesaplandığında dudak uçuklatan bir rakama ulaşıyor.

Ünlü modelin ekranda kaldığı her bir saniye için yaklaşık 6 bin dolar kazandığı ifade ediliyor.

LİAM NEESON’IN "HAYALİNDEKİ KADIN"I OLDU

Claudia Schiffer, yönetmen Matthew Vaughn'un imzasını taşıyan filmde (Love Actually), Liam Neeson tarafından canlandırılan Daniel karakterinin "hayalindeki kadın" olarak andığı Carol isimli bekar bir anneye hayat verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

