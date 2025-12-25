Yeşilçam'ın usta isminden üzücü haber

Yeşilçam'ın usta isminden üzücü haber
Yayınlanma:
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, yaşadığı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kökeş'in sağlık durumu hakkında üzücü haber geldi.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, 15 Aralık’ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan 81 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre, yaklaşık on gündür hastanede tedavi gören Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

necdet-kokes-1.jpg

Friends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştüFriends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştü

ZIPZIP KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, sinema yolculuğuna 1970 yapımı "Bütün Aşklar Tatlı Başlar" filmiyle adım attı.

Kariyeri boyunca 100'e yakın filmde rol alan usta isim, özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battal Gazi serisindeki "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazındı.

necdet-kokes-1.webp

Erkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafıErkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafı

Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi yapımlarda da rol aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Magazin
Friends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştü
Friends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştü
Erkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafı
Erkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafı