Yeşilçam'ın usta isminden üzücü haber

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, 15 Aralık’ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan 81 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre, yaklaşık on gündür hastanede tedavi gören Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ZIPZIP KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, sinema yolculuğuna 1970 yapımı "Bütün Aşklar Tatlı Başlar" filmiyle adım attı.

Kariyeri boyunca 100'e yakın filmde rol alan usta isim, özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battal Gazi serisindeki "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazındı.

Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi yapımlarda da rol aldı.