Erkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafı

Türk sinemasının önemli isimlerinden usta oyuncu Erkan Can, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını ve yaşamındaki dönüm noktalarını anlattı.

Televizyonda ilk kez "Mahallenin Muhtarları" dizisi ile izleyici karşısına çıkan Can, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

"BUNU SEYİRCİ BİLMEZ, OYUNCU BİLİR"

-Yer aldığınız projelerde birbirinden çok farklı karakterler canlandırıyorsunuz. Oyunculukta bu dengeyi sağlamak kolay mıdır?

"Yani rolü okuyoruz karakter sertse onu sert bir şekilde, senaryonun istediği şekilde oynuyorum. Başka bir karakterse ona göre kendime bir form çekiyorum. Düşünüyorum ve kafamın içinde o rolü aldıktan sonra çalışıyorum. Yani kafamın bir tarafı hep 50 senedir bu şekilde çalışır. Bunun yöntemini de bulduğumu zannediyorum ama yine de büyük konuşmamak lazım. Tabii her aktör bunu kendi çalışma biçimiyle yapabilir. Sete çıktığınız zaman da kostümü giyip kafamda oluşturduğum ilk repliği söyledikten sonra süreç çorap söküğü gibi gider ve rol ortaya çıkar. Her hafta üzerine de bir şey eklersin, bunu seyirci bilmez, oyuncu bilir ve en sonunda dizinin 3 ya da 4. bölümünde karakter oturur."

"MAHALLENİN MUHTARLARI'NDA ÖĞRENDİM"

Kariyerindeki dönüm noktasının Mahallenin Muhtarları dizisi olduğunu söyleyen Erkan Can, "Ben kamera karşısında oynamayı Mahallenin Muhtarları'nda öğrendim. Orada (karakterimi) bir karikatür, palyaço gibi, biraz büyük oynadım. Ondan sonra da oyunculukta kendimizi geliştirdik diyebilirim." dedi.

Bugünün oyuncularına tavsiyelerde de bulunan usta oyuncu, "Çok iyi oyuncular var. Biri oyunculuk yapıyorsa kendine yatırım yapmalı. Bu da bir süreç meselesi. Bir boyacı küpü meselesi değil, hemen daldır çıkart olmuyor. Ama arkadan iyi oyuncular geliyor." şeklinde konuştu.