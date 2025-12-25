Teoman'dan emeklilik açıklaması

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Teoman, geçtiğimiz sabah Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı. Bir simitçiden simit alırken görüntülenen ünlü sanatçı, kendisini fark eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla kahvaltı yapmaya gittiğini belirten Teoman, "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor." dedi.

"YARI EMEKLİ OLARAK KALACAĞIM HEP"

Emeklilik açıklamasında da bulunan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 06.30’da spor yapan bir insanım. İnsan gençken şapşal oluyor biraz. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama böyle yarı emekli olarak kalacağım hep."

"TEOMAN’A ‘EFENDİ OL’ DEMEK İSTERDİM"

Teoman, muhabirlerin "Eski Teoman’a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise "Hiçbir şey. Sadece Teoman’a ‘efendi ol’ demek isterdim" diyerek esprili bir yanıt verdi.