Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!

Yayınlanma:
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, hastalığına dair açıklamalarda bulundu. Pekkan, takipçilerini uyararak "Bir yerde bunun hesabı çıkıyor" dedi.

Eylül ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili konuştu.

YouTube kanalı üzerinden takipçilerine seslenen Pekkan, kanser teşhisinin ardından doktoruyla yaptığı görüşmeyi aktardı.

Geçmişteki alışkanlıklarının bugünkü sağlığını etkilediğini belirten Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor."

"ŞİMDİ ZARARLARINI AÇIK AÇIK GÖRÜYORUZ"

Kendi dönemlerinde zararlarının bu kadar bilinmediğini söyleyen Pekkan, "Buna başladığım zaman normal geliyordu, zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız ve yapmayın." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

