Icardi'ye tavuk büyüsü yapılmış! Bozmak için kümese girdi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma ve velayet süreci devam ederken ortaya çıkan "kara büyü" iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Wanda Nara’nın dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan avukatı Nicolás Payarola’nın telefon kayıtlarından sızan bilgiler, Icardi’ye yönelik bir "tavuk büyüsü" yapıldığını ortaya koydu.

BÜYÜ İDDİALARINA KÜMESTE YANIT

Bu gelişmenin ardından sessizliğini bozan Mauro Icardi, beklenmedik bir hamle yaptı.

Bir tavuk kümesine girerek eski eşi Wanda Nara ve hapisteki avukatı Payarola’yı ti’ye alan yıldız futbolcu, yapılan büyüyü ti'ye aldı.

"STRATEJİ DEĞİL, DÜPEDÜZ ZULÜMDÜR"

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile hapisteki avukat Nicolás Payarola’ya yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Icardi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür."

"KARANLIKTA OYNAYAN BİR SİRK PALYAÇOSUYDUN"

Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü: