Icardi'ye tavuk büyüsü yapılmış! Bozmak için kümese girdi

Icardi'ye tavuk büyüsü yapılmış! Bozmak için kümese girdi
Yayınlanma:
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'ye “tavuk büyüsü” yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada bir kümese girdiği görüntüleri paylaşan yıldız futbolcu durumu ti’ye aldı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma ve velayet süreci devam ederken ortaya çıkan "kara büyü" iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Wanda Nara’nın dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan avukatı Nicolás Payarola’nın telefon kayıtlarından sızan bilgiler, Icardi’ye yönelik bir "tavuk büyüsü" yapıldığını ortaya koydu.

icardiye-tavuk-buyusu-yapilmis-bozmak-icin-kumese-girdi-1.webp

Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!

BÜYÜ İDDİALARINA KÜMESTE YANIT

Bu gelişmenin ardından sessizliğini bozan Mauro Icardi, beklenmedik bir hamle yaptı.

Bir tavuk kümesine girerek eski eşi Wanda Nara ve hapisteki avukatı Payarola’yı ti’ye alan yıldız futbolcu, yapılan büyüyü ti'ye aldı.

"STRATEJİ DEĞİL, DÜPEDÜZ ZULÜMDÜR"

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile hapisteki avukat Nicolás Payarola’ya yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Icardi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür."

icardiye-tavuk-buyusu-yapilmis-bozmak-icin-kumese-girdi-2.jpg

Ahmet Çakar kaybetti Hadise kazandı! Faizi ile ödeyecekAhmet Çakar kaybetti Hadise kazandı! Faizi ile ödeyecek

"KARANLIKTA OYNAYAN BİR SİRK PALYAÇOSUYDUN"

Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme; iyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sadece sana acıyorlardı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Magazin
Deniz Akkaya'ya hapis cezası!
Deniz Akkaya'ya hapis cezası!
Teoman'dan emeklilik açıklaması
Teoman'dan emeklilik açıklaması
Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!
Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!