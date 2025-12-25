Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya tarafından X (Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Akgül’ün şikayetini haklı bulan mahkeme, Akkaya aleyhine 2 ay süreyle uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermeme yönünde tedbir kararı almıştı.

Ancak karara rağmen Deniz Akkaya'nın, Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.

ZORLAMA HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbirlerin ihlal edilmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Eğer itiraz reddedilirse, cezanın infazı gerçekleştirilecek.

Deniz Akkaya, daha önce de farklı isimlerle yaşadığı mahkeme süreçleri nedeniyle iki kez daha zorlama hapsi cezası almıştı.