Friends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştü

Friends ve Seinfeld dizilerinde rol alan ABD'li aktör Pat Finn'in 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Pat Finn'in ailesinin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerine duyuruldu.

Erkan Can'dan Mahallenin Muhtarları itirafı

3 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Açıklamada, 3 yıldır kanser tedavisi gören Finn'in, 22 Aralık'ta evinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bill Norwood karakterine hayat verdiği The Middle dizisindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

George Wendt Show ile 1995'de ilk defa ekranlara çıkan Finn, konuk oyuncu olarak katıldığı Friends, Seinfeld, That '70s Show ve House dizilerindeki rolleriyle de biliniyordu.

Pat Finn, Friends dizisinde Dr. Roger karakterine hayat vermişti.