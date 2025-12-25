Friends dizisinin oyuncusu kansere yenik düştü

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü Friends dizisinde rol alan ABD’li oyuncu Pat Finn, kansere yenik düşerek 60 yaşında hayatını kaybetti.

Friends ve Seinfeld dizilerinde rol alan ABD'li aktör Pat Finn'in 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Pat Finn'in ailesinin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun vefat haberi sevenlerine duyuruldu.

pat-finn.webp

3 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Açıklamada, 3 yıldır kanser tedavisi gören Finn'in, 22 Aralık'ta evinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bill Norwood karakterine hayat verdiği The Middle dizisindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu, 60 yaşında hayatını kaybetti.

pat.png

George Wendt Show ile 1995'de ilk defa ekranlara çıkan Finn, konuk oyuncu olarak katıldığı Friends, Seinfeld, That '70s Show ve House dizilerindeki rolleriyle de biliniyordu.

Pat Finn, Friends dizisinde Dr. Roger karakterine hayat vermişti.

Kaynak:AA

